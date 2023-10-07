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Світова першість відбулася в Малайзії.

У малазійському місті Куала-Лумпур з 23 вересня до 7 жовтня пройшов чемпіонат світу з футболу серед глухих спортсменів.

У турнірі взяло участь 19 національних команд, серед яких була Україна.

"Синьо-жовті" потрапили до групи В, де обіграли Таїланд (6:0), Аргентину (5:0) та зіграли внічию з Сенегалом (2:2).

У 1/8 фіналу Україна обіграла Нігерію (2:0), після чого у чвертьфіналі було зупинено Іран (3:0), а у півфіналі Сенегал у серії пенальті – 8:7.

У фінальному протистоянні збірна України виявилася сильнішою за Японію з рахунком 2:1.

Склад збірної України: Олександр Гонтар, Дмитро Сенько, Михайло Полянський, Дмитро Доценко, Максим Водолага, Володимир Рій, Олександр Оленич, Олександр Верещака (граючий тренер), Ігор Реутов, Дмитро Українець, Леонід Морозов, Шалва Мчедлішвілі, Костянтин Войченко, Ренат Безпалюк, Сергій Баєв, Дмитро Бєлоусов, Роман Стрийський, Вячеслав Брагін, Ярослав Котляров, Дмитро Климентьєв, Олег Гринюк, Сергій Клочко.