Клуб українця обійшов Кортрейк, який і здолав у цьому турі.
Вестерло - Кортрейк, фото господарів
07 жовтня 2023, 22:46
У рамках десятого туру чемпіонату Бельгії Вестерло приймав Кортрейк. Господарі зуміли втримати мінімальну перевагу, здобуту у першому таймі.
Український півзахисник Сергій Сидорчук провів на полі всі 90 хвилин гри. На 76-й хвилині він отримав жовту картку, яка стала для нього другою у чотирьох поєдинках за Вестерло.
Варто зазначити, що попередження також отримав ексзахисник донецького Шахтаря Марк Мампассі, який цього літа покинув російський локомотив (москва), щоб приєднатися до Кортрейка на правах оренди.
Вестерло — Кортрейк 1:0
Голи: Даци, 35
Гол Абделькахара Кадрі (Кортрейк) на 85-й хвилині було скасовано через офсайд
Попередження: Сидорчук, 76, Мадсен, 90+1 — Ель Ідріссі, 43, Мампассі, 44, Сіссако, 90+4, Кадрі, 90+7
Завдяки своїй першій перемозі у сезоні Вестерло обійшов саме Кортрейк у турнірній таблиці, тож тепер команда Сидорчука займає передостанню сходинку чемпіонату Бельгії.