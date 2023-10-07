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Клуб українця обійшов Кортрейк, який і здолав у цьому турі.

У рамках десятого туру чемпіонату Бельгії Вестерло приймав Кортрейк. Господарі зуміли втримати мінімальну перевагу, здобуту у першому таймі.

Український півзахисник Сергій Сидорчук провів на полі всі 90 хвилин гри. На 76-й хвилині він отримав жовту картку, яка стала для нього другою у чотирьох поєдинках за Вестерло.

Варто зазначити, що попередження також отримав ексзахисник донецького Шахтаря Марк Мампассі, який цього літа покинув російський локомотив (москва), щоб приєднатися до Кортрейка на правах оренди.

Вестерло — Кортрейк 1:0

Голи: Даци, 35

Гол Абделькахара Кадрі (Кортрейк) на 85-й хвилині було скасовано через офсайд

Попередження: Сидорчук, 76, Мадсен, 90+1 — Ель Ідріссі, 43, Мампассі, 44, Сіссако, 90+4, Кадрі, 90+7

Завдяки своїй першій перемозі у сезоні Вестерло обійшов саме Кортрейк у турнірній таблиці, тож тепер команда Сидорчука займає передостанню сходинку чемпіонату Бельгії.