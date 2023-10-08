Інше

Функціонер скаржиться на погану логістику.

ЧС-2030 пройде у шести країнах на трьох континентах світу – Аргентині, Уругваї, Парагваї (Америка), Іспанії, Португалії (Європа) та Марокко (Африка). Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер розкритикував рішення провести ЧС-2030 у 6 країнах на різних континентах світу.

"Абсурдно розривати турнір у такий спосіб. Фінальна частина чемпіонату світу має бути компактним заходом. Крім цього, з історичних причин чемпіонат світу 2030 року мав проводитись виключно у Південній Америці", — цитує Блаттера Blick.

Раніше, своє невдоволення таким форматом турніру висловив головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт.