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В українського вінгера проблеми з фізичною готовністю.

Головний тренер ЧФР Клуж Андреа Мандорліні відповів на питання щодо відсутності ігрового часу в колишнього вінгера збірної України Євгена Коноплянки, який приєднався до румунського клубу у літнє трансферне вікно на правах вільного агента з польської Краковії.

"У Коноплянки були проблеми з фізичною готовністю на останньому тренуванні. Мені його шкода. З Сепсі він був на лаві запасних, але тепер йому знову доводиться робити перерву", — цитує слова керманича ЧФР Клуж Prosport.ro.

Зазначимо, що з моменту свого трансферу в ЧФР Клуж Євген Коноплянка провів всього 19 хвилин у двох матчах за свій новий клуб.

В останніх п'яти поєдинках 34-річний український вінгер чотири рази не потрапив навіть до заявки.