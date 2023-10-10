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В організації не змогли знайти технічного протоколу, щоб повернути рф.

УЄФА скасував рішення про повернення юнацьких збірних росії до своїх турнірів, повідомляє AP.

За інформацією джерела, в організації не знайшли технічного протоколу, який би дозволив включити представників країни-агресора у відбір до чемпіонатів континенту.

"В УЄФА зняли цей пункт з порядку денного. Не було знайдено технічного рішення, яке б дозволило російським команда грати", — заявили в організації.

Зазначимо, що якби росії і дали дозвіл на проведення матчів, то, як мінімум, 12 членів УЄФА бойкотували б ці ігри.

Таким чином, УЄФА зберіг повний бан росії у своїх турнірах.