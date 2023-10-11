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Football.ua розповідає декілька цікавих прикладів, коли комусь із футболістів доводилося приміряти на себе роль воротаря в матчах.

У матчі проти Дженоа Олів'є Жиру змушений був встати у ворота після вилучення Майка Меньяна й проявив себе достатньо непогано. Форвард відбив небезпечний удар від опонента та дозволив своїй команді втримати мінімальну перемогу. Ми ж вирішили згадати декілька аналогічних ситуацій, коли польові футболісти брали на себе роль голкіперів. У цьому матеріалі про них і поговоримо.

Младен Петрич (Базель — Нансі, сезон-2006/07)

Младен Петрич, який устиг свого часу пограти в Гамбурзі, Боруссії Дортмунд, Фулгемі, Вест Гемі та деяких інших колективах отримав велику популярність після свого сейву в поєдинку проти Нансі. На груповому етапі Кубку УЄФА сезону-2006/07 Базель грав удома з французьким клубом та сподівався здобути хоча б один пункт. У певний момент усе ішло до того, коли команди встановили рахунок 2:2, проте далі рефері поставив пенальті у ворота швейцарського гранду та показав червону картку воротарю Франко Кастанцо.

Замін уже не було, тому хорватський форвард проявив бажання спробувати себе в новому амплуа. Це рішення виявилося вдалим, бо Міхаель Шрет'єн не зумів забити одинадцятиметровий удар через крутий сейв свого візаві.

Гаррі Кейн (Тоттенгем — Астерас, сезон-2014/15)

Колись Гаррі Кейн спробував себе в ролі воротаря, проте виступив не так ефективно, як в ролі бомбардира. У Лізі Європи на стадії групового етапу у 2014 році Тоттенгем зустрівся із Астерасом. На тодішньому полі Вайт Харт Лейн лондонський клуб розгромив опонента 5:1, а сам форвард оформив у тій зустрічі хет-трик. Утім, Уго Льоріс отримав пряму червону картку, а його партнер вирішив встати у ворота.

Після матчу Гаррі сказав: "Я зголосився встати у ворота, бо думав, що це мій день у всіх відношеннях — я ж зміг забити три голи, зможу і ворота захистити. Але удача від мене відвернулася. Уявляю, як усі сміялися". Саме із Кейном на лінії грецький колектив забив гол престижу зі штрафного.

Феліпе Мело (Елязигспор — Галатасарай, сезон-2012/13)

Феліпе Мело певний час виступав у оренді в Галатасараї з Ювентуса, став важливим елементом у команді із столиці Туреччини, а восени 2012 року потягнув пенальті від Гексу Тюркдогана. Фернандо Муслера отримав червону за фол у власному штрафному, а завдяки відбитому одинадцятиметровому удару вдалось зберегти мінімальний рахунок. Стамбульський колектив виграв 1:0.

Феліпе Мело: "Перед ударом я дивився в його очі. Таке відчуття, що він не був певен, куди бити. Я не стрибав надто рано і чекав до пробиття пенальті". У тому епізоді бразильський півзахисник зіграв не гірше за воротаря.

Кайл Вокер (Аталанта — Манчестер Сіті, сезон-2019/20)

Довелося перевірити свій воротарський скіл і Кайлу Вокеру. У груповому етапі Ліги чемпіонів в поєдинку проти Аталанти пошкодження отримав Едерсон, якого замінив Клаудіо Браво. Утім, чилійський воротар примудрився отримати червону картку і ворота довелося займати комусь із гравців у полі. Таким став англійський захисник.

Багато роботи в нього не було, хоча одного разу він вдало зловив м'яч після дальнього удару. Після зустрічі Манчестер Сіті виклав відео, де перекваліфікував латераля у голкіпера на своєму офіційному сайті.

Ян Коллер та Кевін Гросскройц (Баварія — Боруссія Дортмунд, сезон-2002/03, Боруссія Дортмунд — Гоффенгайм, сезон-2012/13)

Об'єднаємо сюди двох гравців дортмундської Боруссії. Ян Коллер умів не лише забивати голи, особливо головою через свій високий зріст, а і надійно виглядав у воротах в поєдинку із Баварією. Саме чеський форвард тоді відкрив рахунок, проте рурський колектив пропустив двічі в другому таймі, до того ж червону картку отримав Єнс Леманн. Вибір на користь Яна був очевидним не лише через його габарити, раніше він починав кар'єру в якості голкіпера.

Коллер не пропустив, утім це не допомогло здобути хоча би нічию. Його команда програла матч.

Кевін Гросскройц був утіленням універсального футболіста за часів Юргена Клоппа. Німецькому захиснику вдалось пограти практично на всіх позиціях на полі, у тому числі воротарській. У завершальному матчі Бундесліги кампанії-2012/13 Боруссія Дортмунд приймала вдома Гоффенгайм, який тоді боровся за збереження прописки у чемпіонаті. Господарі були не надто мотивовані, тому що гарантували собі потрапляння до Ліги чемпіонів на той момент і дозволили гостям виграти поєдинок 2:1.

Проте без несподіваного повороту сюжету тут не обійшлось. Роман Вайденфеллер отримав червону картку і враховуючи використані заміни Кевіну довелося брати на себе цю відповідальну роль, утім потягнути пенальті від Сеяда Саліховича не вдалося, а завдяки цьому голу Гоффе вдалося потрапити до стикових поєдинків, котрі вони в підсумку виграли.

Джон Террі (Редінг — Челсі, сезон-2006/07)

У поєдинку чемпіонату Англії проти Редінгу сталося важке пошкодження Петра Чеха, після якого він почав носити свій знаменитий шолом. Звісно, продовжувати гру йому не вдалося, отже на заміну вийшов Карло Куддічіні.

Утім, і в нього відбулося пошкодження, отже взяти на себе роль воротаря викликався один із лідерів клубу Джон Террі. Йому вдалось не пропустити, Челсі переміг на виїзді з рахунком 1:0.

Козмін Моци (Лудогорець — Стяуа, сезон-2014/15)

Дана ситуація вагоміша тому, що дозволила Лудогорцю вперше вийти до групового етапу у Лізі чемпіонів. У раунді плей-оф колектив поступився Стяуа 0:1, проте вів з аналогічним рахунком і перевів гру в овертайми. У них видалили Владислава Стоянова, отже румунський захисник Козмін Моци змушений був встати на лінію не лише на завершальні хвилини додаткового часу, а і серію пенальті. Неймовірним чином йому вдалося вгадати напрямок всіх ударів із позначки від опонентів, а також потягнути два із них.

Лудогорець вийшов до групи головного єврокубка. Досягнення центрбека будуть згадувати ще довго.

Філ Ягелка (Арсенал — Шеффілд Юнайтед, сезон-2006/07)

Наступний герой потрапив у ворота волею обставин. У заявці на матч Арсенала та Шеффілда не було запасного воротаря, тому коли на 60 хвилині Педді Кенні отримав травму, у ворота став Філ Ягелка, а замість Кенні вийшов польовий гравець. Шеффілд зумів несподівано перемогти 1:0 навіть за такого сценарію. А англійський захисник увійшов до фольклору Прем'єр-Ліги.

Даніель Панку (Фенербахче — Бешикташ, сезон-2003/04)

Протистояння між Фенербахче та Бешикташем тієї кампанії стало відомим по одній цікавій причині. Воротар Бешикташа Оскар Кордоба за рахунку 3:2 на користь опонента за 10 хвилин до завершення матчу сфолив у штрафному і отримав червону картку за фол та розмови із арбітром.

У ворота став румунський форвард Даніель Панку. Йому не вдалося відбити цей пенальті, але згодом він парирував небезпечні удари гравців ворожого колективу. Партнери футболіста пізніше зуміли забити ще один гол та виграти дану зустріч. Крутий підсумок.