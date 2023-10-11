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Матч-відповідь останнього кваліфікаційного раунду відбудеться 18 жовтня.

Полтавська Ворскла програла у першому поєдинку останнього кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів. Впевнену перемогу над ними здобула римська Рома.

У першій частині боротьби за місце у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів "вовчиці" очікувано святкували перемогу. Матч-відповідь проти чемпіонок Італії відбудеться вже за тиждень, 18 жовтня.

Рома — Ворскла 3:0

Голи: Вінс, 15, Джульяно, 58, Джачінті, 64

Попередження: Греггі, 19