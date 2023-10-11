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Нападник не виступатиме у Саудівській Аравії на правах оренди.

Ліонель Мессі не залишить Інтер Маямі на правах оренди, повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, аргентинець після закінчення сезону МЛС залишиться в американській команді.

"У нього, як і в інших футболістів, буде місяць відпустки. Тож забудьте про будь-які переходи до Саудівської Аравії або ще кудись", — зазначив журналіст Гільєм Балаге.

Раніше Федерація футболу Саудівської Аравії хотіла орендувати Мессі на чотири місяці.