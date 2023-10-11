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Останнім місцем роботи 56-річного фахівця був словенський Целє.

Шериф із чемпіонату Молдови оголосив на своєму офіційному сайті про призначення Романа Пилипчука на посаду головного тренера першої команди.

56-річний український фахівець, останнім місцем роботи якого був словенський Целє, змінив на цій посаді італійця Роберто Бордіна, якого звільнили після нищівної поразки у другому турі Ліги Європи-2023/24 від празької Славії.

До цього Пилипчук мав тренерський досвід в луганській Зорі, донецькому Олімпіку, збірній Таджикістану, а також у менш престижних клубах на кшталт московського спартака, ахмата, московського динамо тощо.