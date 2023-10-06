Ліга Європи

Італійський спеціаліст очолив команду у січні 2023 року.

Тираспольський Шериф попрощався італійцем Роберто Бордіном, який очолював команду протягом 36 поєдинків, з 9 січня 2023 року, повідомляє офіційний сайт молдовського клубу.

Славія — Шериф 6:0 Відео голів та огляд матчу 05.10.2023

Звільнення сталося після розгромної поразки Шерифа у другому турі Ліги Європи-2023/24 від празької Славії.

Варто зазначити, що 58-річний італієць очолював тираспольців вже вдруге. Протягом першого свого строку на посаді головного тренера (жовтень 2016 — квітень 2018, 56 матчів) він завоював із командою чемпіонство та Кубок Молдови. Ті ж два трофеї він допоміг здобути і під час другого свого строку.

У клубі повідомили, що виконувати обов'язки звільненого Бордіна буде 41-річний молдованин Віктор Михайлов, який протягом довгого часу є асистентом у клубі, періодично замінюючи звільнених головних тренерів.

Головний кривдник Шерифа, нападник празької Славії Моймир Хитіл, став гравцем тижня у Лізі Європи.