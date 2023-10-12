Інше

Форвард Аль-Іттіхада прокоментував враження від нової для себе країни.

Досвідчений французький нападник Карім Бензема вирішив присвятити заключні роки своєї професійної кар’єри виступам у Саудівській Аравії, куди перейшов до складу Аль-Іттіхада з мадридського Реала влітку цього року в якості вільного агента.

Відтоді вже минуло три місяці, тож 35-річний виконавець устиг отримати перші враження від перебування в новій для себе країні.

"Коли в Саудівській Аравії запустили цей проєкт із розвитку футболу, він уже здавався мені грандіозним з усіх точок зору. Я хотів бути частиною цього і допомогти футболу розвиватись у цій країні.

Саудівська Аравія — мусульманська країна, і мене тут зустріли з розпростертими обіймами. Я одразу відчув, що мене люблять.

Як мусульманин, коли ви перебуваєте в Мецці, ви відчуваєте спокій. Це дивовижне місце.

А ще тут багато пристрасті до футболу, і я цілком задоволений рівнем гри. Я справді здивований рівнем розвитку Саудівської Аравії", — заявив французький футболіст.

Тим часом у Бензема три голи та дві гольові передачі в семи стартових матчах за Аль-Іттіхад.