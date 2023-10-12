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На посаді головного тренера клуб француз замінив Ернана Креспо.

Французький фахівець Крістоф Галтьє в своїй тренерський кар’єрі мав рік невдалого досвіду роботи на чолі Парі Сен-Жермен, після чого з моменту завершення попереднього сезону перебував у пошуках нового місця роботи.

І хоча Марсель, який базується в рідному для 57-річного керманича місті, виходив на зв’язок із пропозицією працевлаштування, сторони в підсумку так і не дійшли згоди щодо контракту.

Однак без роботи Галтьє в підсумку не залишився — катарський Ад-Духаїль недостатньо впевнено, на думку власників, розпочав сезон місцевої ліги, тож аргентинця Ернана Креспо доволі швидко звільнили, а на його місце одразу запросили досвідченого французького фахівця.

Контракт укладено до 2025 року з можливість продовження угоди ще на один рік.

Нагадаємо, що на чолі ПСЖ Галтьє ставав чемпіоном Франції та здобував Суперкубок Франції, тоді як раніше він здобував "золоті" медалі з Ліллем, та вигравав Кубок Франції з Сент-Етьєном.