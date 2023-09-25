Франція

Марсельський Олімпік продовжує шукати заміну іспанцю Марселіно.

Марсель розглядає Крістофа Галтьє в якості кандидатури на посаду головного тренера, повідомляє RMC Sport.

За даними RMC, можливість заміни Жака Абардонадо, який зараз виконує обов'язки головного тренера Олімпіка, на Крістофа Галтьє серйозно розглядається марсельським клубом.

Представники Марселя вже зв'язувалися з 57-річним колишнім головним тренером ПСЖ протягом останніх днів, щоб запропонувати йому нову посаду.

Галтьє залишив паризький клуб 30 червня 2023 року, після 50 матчів. З ПСЖ він здобув перемогу у Лізі 1 та Суперкубку Франції.

Він народився у Марселі і будучи гравцем провів у ньому кілька років на старті та наприкінці професійної кар'єри. Галтьє також був асистентом головного тренера в Олімпіку з грудня 1999 року по липень 2001-го.