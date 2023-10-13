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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 жовтня 2023 року.

Завершилася 596 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Вночі українська ППО збила 28 з 33 шахедів.

Іспанія підтвердила передачу Україні установок для ЗРК Hawk та анонсувала поставку боєприпасів 155 та 105 калібрів, — іспанське МО.

У Румунії, де знову впав російський дрон, закликали РФ припинити атаки на Україну, — МЗС Румунії.

Україна значно збільшить експорт зерна через Румунію і Молдову, — прем'єр-міністр України.

Швейцарія виділить понад 100 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні, — пресслужба Мінекономіки України.

Нідерланди "за кілька тижнів" відправлять свої F-16 для навчання українців у Румунії, — міністерка оборони Нідерландів.

У найближчі пів року вітчизняне виробництво у військово-промисловому комплексі зросте в рази, — міністр інфраструктури України.

Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання російських заморожених активів, — пресслужба уряду.

Рада Європи визнала Голодомор — геноцидом українського народу.

Активи РФ у країнах G7 будуть заморожені, доки Україні не відшкодують збитки, — ANSA.

Президент США Байден наступного тижня оприлюднить свій запит до Конгресу США на додаткове фінансування для Ізраїля та України, — Reuters з посиланням на прес-секретаря Білого дому.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів біля Попівки та Середини Буди Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефедівка, Середина-Буда, Фотовиж, Чуйківка, Степок Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Спірне, Веселе, Сіверськ Донецької області. Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області, та в районі Серебрянського лісництва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 7 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів біля Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Білозерка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункту управління та 9 артилерійських засобів противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Особлива увага зараз – одночасно і Харківщині, і Півдню, і Донеччині, зокрема боям у районі Авдіївки. Вдячний кожному воїну, кожному підрозділу за стійкість.



Загалом є за що відзначити 53-тю та 110-ту окремі механізовані бригади, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду й нашу потужну «Сімдесятдевʼятку» ДШВ. Лише цими днями й лише воїни цих бригад знищили вже сотні одиниць броньованої техніки окупанта.



Звичайно, не можу не відмітити й результати 55-ї окремої артилерійської бригади, яка воює на Запорізькому напрямку. Дякую вам, воїни! Традиційно влучні.



Дякую всім, хто захищає Україну! Слава нашому міцному народові!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!