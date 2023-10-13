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Відбулися чергові матчі відбірного циклу мундіалю.

Сьогодні вночі відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року у Південній Америці.

У першому матчі збірна Уругваю в гостях урятувалась від поразки від Колумбії. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Господарі відкрили рахунок на 35 хвилині зусиллями Хамеса Родрігеса, але на початку другого тайму Олівера зрівняв цифри на табло. Через п'ять хвилин колумбійці знову вийшли вперед завдяки голу Урібе, але гості змогли відповісти вдруге — на першій компенсованій хвилині другого тайму Нуньєс реалізував пенальті.

Колумбія – Уругвай 2:2

Голи: Хамес Родрігес, 35, Урібе, 52 — Олівера, 47, Нуньєс, 90+1 (з пенальті).

Колумбія: Варгас, Фабра, Санчес, Куеста, Арьяс (Москера, 90), Барріос, Урібе (Монтойя, 67), Арьяс (Давід Монтеро, 90), Діас, Борре (Сіністерра, 80), Родрігес (Карраскаль, 81).

Уругвай: Меле, Пікерес (Олівера, 46), Рамос, Араухо, Нандес (де Арраскаета, 61), Вальверде, Угарте (Араухо, 72), Браво (Весіно, 72), де ла Крус, Пельїстрі (Ібарра, 46), Нуньєс.

Попередження: Варгас.

Вилучення: Варгас, 87 (друга жовта).

У другій зустрічі збірна Аргентини мінімально обіграла Парагвай із рахунком 1:0. Єдиний та переможний м'яч був забитий на третій хвилині, а його автором став Отаменді.

Ліонель Мессі з'явився на полі у другому таймі, замінивши Альвареса на 53 хвилині зустрічі.

Аргентина – Парагвай 1:0

Гол: Отаменді, 3.

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Отаменді, Ромеро, Моліна, МакАллістер, Фернандес (Паредес, 80), де Пауль (Ло Чельсо, 90+4), Альварес (Мессі, 53), Мартінес, Гонсалес (Окампос, 90+4).

Парагвай: Коронел, Алонсо (Вільяльба, 76), Гомес, Бальбуена, Рамірес (Рохас, 46), Еспіноса, Санчес, Кампусано (Охеда, 71), Альмірон (Авалос, 86), Соса, Барейро (Санабрія, 70).

Попередження: Фернандес — Алонсо, Барейро.

У третій грі Бразилія на своєму полі не змогла обіграти Венесуелу. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол бразильців у виконанні Габріела, якому асистував Неймар, гості відповіли на 85 хвилині, коли у воротах господарів розписався Бельйо, який вийшов на заміну на шість хвилин раніше.

Бразилія – Венесуела 1:1

Голи: Габріел, 50 — Бельйо, 85.

Бразилія: Едерсон, Арана, Магальяес, Маркіньйос, Даніло (Коуту, 42), Каземіро (Нету, 79), Гімараес (Сантос, 79), Вінісіус Жуніор (Кунья, 79), Неймар, Гоєс, Рішарлісон (Жезус, 59).

Венесуела: Ромо, Макун, Анхель, Осоріо, Гонсалес, Соса (Бельйо, 79), Рінкон (Морено, 67), Еррера (Кассерес, 46), Мачіс (Сотельдо, 58), Рондон, Кордова (Саваріно, 46).

Попередження: Рішарлісон, Нету — Еррера, Рінкон.

У ще одному матчі Еквадор у гостях обіграв Болівію з рахунком 2:1. Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні Паеса та Родрігеса, який забив на шостій компенсованій хвилині до другого тайму. У господарів єдиний результативний удар на рахунку Рамальйо на 83 хвилині.

Болівія – Еквадор 1:2

Голи: Рамальйо, 83 — Паес, 45, Родрігес, 90+6.

Болівія: Віскарра, Сагредо Чавес, Акін, Рока, Роман (Міранда, 81), Арраскайта (Вака, 46), Хустініано (Вака, 70), Росалес, Вільярроель (Сеспедес, 67), Морено, Абрего (Рамальйо, 46).

Еквадор: Рамірес, Інкап'є, Пачо, Торрес, Чавес (Кайседо, 78), Кайседо, Ортіс, Сіфуентес (Груесо, 55), Паес (Родрiгес, 78), Кайседо (Пресіадо, 55), Валенсія.

Попередження: Росалес.

Насамкінець збірна Чилі на своєму полі впевнено розібралася з Перу з рахунком 2:0. Перемогу чилійцям принесли голи Вальдеса та Лопеса, який зрізав м'яч у власні ворота.

Чилі – Перу 2:0

Голи: Вальдес, 74, Лопес, 90+1 (автогол).

Чилі: Кортес, Суасо, Маріпан (Кордеро, 46), Каталан (Діас, 13), Медель, Пульгар, Мендес (Арангіс, 80), Вальдес (Нуньєс, 89), Бреретон (Аравена, 80), Ечеверрія.

Перу: Гальєс, Трауко (Картахена, 68), Абрам, Самбрано (Сантамарія, 68), Корсо (Рейна, 79), Йотун, Акіно, Адвінкула, Гонсалес (Каррільйо, 68), Поло (Лопес, 46), Герреро.

Попередження: Бреретон, Пульгар — Герреро, Лопес.

Після матчів третього туру Аргентина очолює відбіркову групу Південної Америки, набравши дев'ять очок. За нею йдуть Бразилія та Колумбія – сім та п'ять балів відповідно. Після них Уругвай (4), Чилі (4), Венесуела (4) та Еквадор (3). Поза зоною проходу на ЧС-2026 знаходяться Парагвай (1), Перу (1) та Болівія (0).