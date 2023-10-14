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Гучна заява від італійця.

Італійський фахівець Антоніо Конте посеред сезону-2022/23 зупинив свою діяльність на посаді головного тренера лондонського Тоттенгема й відтоді перебуває поряд із родиною у професійній відпустці.

Однак останнім часом дедалі частіше його ім’я фігурує в стрічці новин поряд із клубами, що мають проблеми на старті сезону, накшталт італійського Наполі, із яким у 54-річного фахівця так і не вийшло налагодити контакт.

У той самий час, сам Конте перебуває в передчутті свого гучного повернення до справ.

"Після Тоттенгема, я пообіцяв присвятити час сім'ї, це був вибір способу життя на той час.

Але, коли я все ж таки повернусь до справ, усім іншим тренерам буде дуже важко. Я буду готовий дати бій. Колись я хотів би очолити команду, яка нещодавно виграла щось значуще", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Конте в своїй тренерській кар’єрі має за плечима досвід роботи з Сієною, Ареццо, Барі, Аталантою, Ювентусом, Челсі, Інтером та збірною Італії.