Італія

Італійський фахівець висловився про чутки щодо можливого призначення керманичем діючого чемпіона країни.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Антоніо Конте може замінити Руді Гарсію на посаді головного тренера Наполі.

Втім, особисто італійський фахівець, останнім місцем роботи якого був лондонський Тоттенгем у минулому сезоні, поки не планує повертатися до роботи.

"Мене пов’язують із серйозними клубами, але наразі я планую чекати та насолоджуватися своєю сім’єю", — цитує слова Антоніо Конте журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Антоніо Конте пов'язували з іншим представником чемпіонату Італії — римською Ромою, де найближче майбутнє Жозе Моурінью в якості головного тренера також знаходиться під питанням.