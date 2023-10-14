"Синьо-жовті" невдало стартували у кваліфікації Євро-2024.
УАФ
14 жовтня 2023, 16:48
Сьогодні, 14 жовтня, дівоча збірна України WU-17 провела свій перший матч у кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року.
У цьому поєдинку команда Сергія Сапронова розгромно поступилася Німеччині з рахунком 0:5.
У першому таймі ворота збірної України вразили Копп та Рюккерт, а у другому Гокамп та Зімерманн, що оформила дубль.
Свій наступний матч Україна проведе проти Румунії. Гра відбудеться 17 жовтня, о 17:00 за київським часом.
Німеччина WU-17 — Україна WU-17 5:0
Голи: Копп, 27, Рюккерт, 33, Гокамп, 57, Зіммерманн, 71, 85.
Німеччина: Браутігам, Беднорц, Форінгер, Гокамп, Меммінгер, Гюнтен (Шафер, 77), Аріці, Карл (Золлнер, 46), Рюккерт (Зіммерманн, 70), Шіффарт (Дамм, 46), Копп (Мбуї, 70).
Україна: Сахно, Ігнатенко, Савка, Вершняк, Масловська, Авраменко, Гладун, Савкіна, Марценюк (Бабич, 46), Мигаль (Жигадло, 70), Коновалова (Осипчук, 90+1).