Інше

"Синьо-жовті" невдало стартували у кваліфікації Євро-2024.

Сьогодні, 14 жовтня, дівоча збірна України WU-17 провела свій перший матч у кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року.

У цьому поєдинку команда Сергія Сапронова розгромно поступилася Німеччині з рахунком 0:5.

У першому таймі ворота збірної України вразили Копп та Рюккерт, а у другому Гокамп та Зімерманн, що оформила дубль.

Свій наступний матч Україна проведе проти Румунії. Гра відбудеться 17 жовтня, о 17:00 за київським часом.

Німеччина WU-17 — Україна WU-17 5:0

Голи: Копп, 27, Рюккерт, 33, Гокамп, 57, Зіммерманн, 71, 85.

Німеччина: Браутігам, Беднорц, Форінгер, Гокамп, Меммінгер, Гюнтен (Шафер, 77), Аріці, Карл (Золлнер, 46), Рюккерт (Зіммерманн, 70), Шіффарт (Дамм, 46), Копп (Мбуї, 70).

Україна: Сахно, Ігнатенко, Савка, Вершняк, Масловська, Авраменко, Гладун, Савкіна, Марценюк (Бабич, 46), Мигаль (Жигадло, 70), Коновалова (Осипчук, 90+1).