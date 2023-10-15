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У товариському матчі збірна Німеччини протистояла США.

Юліан Нагельсманн здобув першу перемогу на чолі збірної Німеччини. Для 36-річного фахівця це дебютний матч на новій посаді.

Усього після звільнення Ханса-Дітера Фліка Німеччина провела дві гри та в обох перемогла. 18 жовтня вона зустрінеться із Мексикою.

США – Німеччина 1:3

Голи: Пулішич, 27 – Гюндоган, 39, Фюлькруг, 58, Мусіала, 61.

США: Тернер, Скаллі, Рим, Річардс (Картер-Вікерс, 65), Дест, Маккенні (Джонні, 74), Рейна (Де Ла Торре, 46), Муса, Пулішич (Паредес, 75), Веа (Ааронсон, 65), Балогун (Пепі, 66).

Німеччина: тер Штеген, Та, Гуммельс (Зюле, 62), Рюдігер, Госенс, Гросс (Горецька, 71), Гюндоган, Вірц (Гаверц, 62), Сане (Брандт, 71), Мусіала (Фюріх, 81), Фюлькруг (Мюллер, 81).

Попередження: Гуммельс (43), Муса (56).