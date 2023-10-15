Інше

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 жовтня 2023 року.

Завершилася 598 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- росіяни вдарили по Дніпровському ринку Херсона. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що поранених немає.

- Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії – Шмигаль.

"З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн — на Чернігівську", – зазначив премʼєр-міністр.

- У ВМС уточнили, що окрім "Павла Державіна" був пошкоджений буксир.

Йдеться про буксир "Ніколай Муру", який був уражений під час атаки 13 жовтня.

- росія хоче окупувати всю Донеччину до кінця року – глава Авдіївської МВА.

- У Білому домі заявили, що нові спроби російських окупаційних військ наступати в районі Лимана на Авдіївки на Донбасі не став сюрпризом.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районі Макіївки Луганської області. Тут наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили близько 15 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Наші воїни. На всіх напрямках, де зараз особливо гаряче. Авдіївка, Мар’їнка, ключові точки Донеччини. Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Старомайорське. Звичайно, Куп’янський напрямок. Запорізька область – Оріхів, Роботине, Вербове, Новопрокопівка.

Дякую всім, хто тримає позиції та знищує російські війська. Кожен день цих битв – це життя. Життя, які віддаються заради нашої держави. І це життя всієї України, яке рятується щодня, щоночі кожним успішним боєм.



Слава вам, воїни! Слава нашому народу! Дякую всім у світі, хто нам допомагає".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!