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"Синьо-жовті" розпочали свій шлях у кваліфікаційному турнірі.

Збірна України U-17 розпочала боротьбу у кваліфікаційному раунді Євро-2024 результативною нічиєю з Фінляндією. Матч проходив у Ліхтенштейні (стадіон Шпортплац Блуменау, Трізен).

У першому таймі юнацька збірна Фінляндії мала перевагу в ударах, але не зуміла нею скористатися. так само не зуміли відзначитися українці, які мали менше нагод.

У другому таймі півзахисник Руху Назар Бондар вивів Україну вперед. Проте, вже за кілька хвилин фінська збірна повернула нічийний результат завдяки голу Сілтанена.

Ще 6 хвилин знадобилося Фінляндії щоб вперше у матчі вийти вперед — відзначився Меро. Автогол Кангасніємі наприкінці гри подарував збірній України нічию у цій зустрічі.

Фінляндія U-17 — Україна U-17 2:2

Голи: Сілтанен, 70, Меро, 76 — Бондар, 67, Кангасніємі, 87 (автогол)

Попередження: Нзоко, 26, Сілтанен, 83, Кангасніємі, 86

Україна U-17: Петренко — Рибак, Третяк, Дігтярь (Данковський, 84), Шелікета — Люсін, Оличенко (Гармаш, 76), Сорока — Бондар (Ухань, 76), Степанов (Денисов, 56), Богданов

В одній відбірній групі з фінською та українською командами також знаходяться збірні Німеччини та Ліхтенштейну. Загалом, з кожного з 13 квартетів вийдуть перші дві команди, а також наступний раунд чекає на п'ятірку найкращих колективів, які зайняли треті місця.

Календар збірної України U-17 у кваліфікаційному раунді Євро-2024: