Інше

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 жовтня 2023 року.

Завершилася 599 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Польщі почалися парламентські вибори. Від результату яких буде залежати подальший курс країни всередині ЄС та у підтримці України.

- Білий дім проситиме Конгрес про понад $2 млрд на допомогу Україні та Ізраїлю, — радник президента США.

- Працюємо над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну, — МЗС України.

- У Секторі Гази заблоковані майже 260 українців, — президент Зеленський.

- Японія передала Україні потужні трансформатори: забезпечуватимуть 500 тисяч споживачів.

- Росія вивела в море підводний човен та два фрегати з ракетами.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області. Тут наші захисники відбили 7 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби ск лали: 880 окупантів, 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 33 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 24 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Увесь день енергетики, рятувальники працюють дуже активно на Херсонщині, а також в Донецькій області – ліквідовують наслідки ударів по енергообʼєктах. Зокрема, у Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Наші ремонтні бригади роблять усе можливе, і станом на зараз у Херсоні відновлене постачання електрики й майже в усьому місті водопостачання, крім десяти будинків у Таврійському мікрорайоні. Щодо цих будинків – ремонтні роботи мають завершитися завтра в першій половині дня.

Маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше – по обʼєктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в наявних умовах. Навіть більш ніж реально: ми домовляємося з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались. Але, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів звʼязку. Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!