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Полтавський клуб вдруге поспіль зупиняється за крок до цього раунду.

Полтавська Ворскла програла римській Ромі у другому поєдинку останнього кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів.

Італійки були фаворитками обох протистоянь, але якщо у першій зустрічі вони обмежились рахунком 3:0, то у другій зуміли відзначитися вдвічі більшою кількістю голів. Варто зазначити, що два з шести голів у матчі-відповіді на рахунку центральної захисниці Ворскли Яни Котик — вона забивала у власні ворота наприкінці цього поєдинку.

Таким чином, Ворскла зупинилась за крок до групового етапу вже вдруге поспіль. У минулому сезоні вона вилетіла від албанської Влазнії.

Ворскла — Рома 1:6 (1:9)

Голи: Козлова, 51 — Вінс, 35, Латорре, 56, Ді Гульєльмо, 58, 68, Котик, 83, 88 (обидва — автоголи)