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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 жовтня 2023 року.

Завершилася 602 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (BBC News Україна)

🔸Кількість жертв російського удару в Запоріжжі зросла до п'яти. Ракета зруйнувала 8 квартир житлового будинку, а також пошкодила центральний собор УПЦ.

🔸Кривавий удар по лікарні в Газі: палестинці кажуть про близько 500 загиблих. Ізраїль звинуватив "Ісламський джихад", і Білий дім підтримав цю версію.

🔸Президент росії владімір путін заявив, що Україна почала наступ у Херсонській області. Про активність ЗСУ на лівобережжі Херсонщини повідомляють також численні російські воєнкори. Що про це відомо?

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ



Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

З початком доби кремлівські терористичні війська, завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Харків, Запоріжжя та населеного пункту Обухівка Дніпропетровської області. Загалом, впродовж доби відбулось 64 бойових зіткнення. Ворог завдав 11 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п’ятиповерховий будинок, церква, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Волфине, Ободи, Новомиколаївка, Грабовське Сумської області; Плетенівка, Зибіне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще близько 10 атак біля Надії Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Також Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару біля Кам’янки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Тоненьке, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів в неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога східніше Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козацьке, Тягинка, Благовіщенське, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон, а також Солончаки Миколаївської області.

Водночас, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права, примусово проживають разом з цивільним населенням в їхніх будинках з метою використання мирних мешканців як «живого щита». Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють в багатоповерхових будинках, де проживають місцеві жителі.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили російський літак Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, радіолокаційну станцію “Зоопарк-1М” та 11 артилерійських засобів противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів нараду з міністром оборони України. Він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено.

Вже є і перші кроки для вирішення тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової. Буде більше цифровізації та чіткості в постачання у військ. Має бути більше готовності і для зворотнього зв’язку з військовими та вирішення накопичених проблем.

Я дякую всім у державній системі, хто працює заради інтересів України, щоб результат був щодня. Кожен день – більше сили для України. Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава нашому міцному народу! Слава Україні!"