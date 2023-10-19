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У той самий час майбутній суперник луганської Зорі все ще вагається.

Напередодні луганська Зоря відреагувала на позицію своїх суперників за групою B Ліги конференцій УЄФА, ізраїльського Маккабі Тель-Авів, які хочуть проводити свої міжнародні матчі на власному полі в умовах загострення арабо-ізраїльської війни.

Наразі керівні футбольні органи намагаються ухвалити рішення, яке влаштує обидві сторони, а тим часом інші представники країни на міжнародній арені почали поступово відмовлятись від участі своїх команд у єврокубках.

Першим прикладом став Маккабі Хайфа, молодіжна команда якого брала участь у Юнацькій лізі УЄФА, однак керівництво клубу в підсумку вирішило не наражати на небезпеку ні своїх футболістів, ні гостей країни та скасувало свою участь у турнірі.

"Клуб, за підтримки Футбольної асоціації Ізраїля, оголошує, що через воєнний стан у країні ми повинні припинити участь молодіжної команди в Юнацькій Лізі чемпіонів.

Це рішення нелегке, оскільки спорт і спортивні досягнення дуже важливі. Також важлива презентація нашої команди та країни загалом у Європі, але ситуація в команді склалась таким чином, що в її складі вже є кілька солдатів, які служать країні в цей важкий час, і також є чимало членів тренерського штабу, які приєдналися до військових, що не дозволяє команді виходити й на рівних змагатись із закордонними клубами", — ідеться в офіційному зверненні клубу.

"Ми дуже пишаємося участю молодіжної команди, чемпіона країни, на європейській арені, де вона представляє клуб і державу Ізраїль.

Але в цей час є речі, які набагато важливіші за футбол. Ми сподіваємося, що ми скоро повернеться, щоб змагатися на рівних з усіма іншими, уже наступного сезону", — додав генеральний директор Маккабі Хайфа Іцик Овадія.

Нагадаємо, що молодіжна команда Маккабі Хайфа брала участь у плей-оф переможців, де зіграла перший матч півфіналу проти празької Спарти з рахунком 1:1 на полі суперників. Таким чином чеський колектив автоматично виходить на переможця пари Пафос — Жиліна, де останні перемогли в першій грі (1:0).