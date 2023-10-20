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Англієць близький до переходу у саудівський клуб.

Саудівський Аль-Іттіфак готовий зменшити кількість іноземних гравців у складі, щоб підписати англійського атакуючого півзахисника Джессі Лінгарда, повідомляє ESPN.

Правила чемпіонату Саудівської Аравії дозволяють включати до складу лише вісім іноземців, у той час як в Аль-Іттіфаці їх десятеро, тому клуб шукає можливості продати кількох легіонерів. Джерело повідомило ESPN, що шведський центральний нападник Робін Квайсон і бразильський лівий вінгер Вітіньо найближчі до того, щоб покинути клуб.

Англієць тренується з командою, яку очолює Стівен Джеррард, але ще не підписав з нею постійної угоди. Джеррард дуже хоче, щоб 30-річний Лінгард став повноцінною частиною його команди. Півзахисник взяв участь у товариському матчі проти Аль-Хальдії на початку жовтня і відзначився у ньому голом.

Нагадаємо, у липні 2023 року Лінгард покинув Ноттінгем Форест після 20-ти матчів у всіх турнірах за клуб у сезоні 2022/23. Тоді він відзначився двома голами та асистами. Портал transfermarkt оцінює гравця у 8 мільйонів євро.