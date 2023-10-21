Завершилася 604 доба героїчного протистояння Українського народу московитському повномасштабному вторгненню.

Українці, давайте не забувати, що в країні йде тотальна війна! Війна, в якій кожен день гибнуть українські солдати та офіцери, захищаючи нас від нечісті! Тільки об'єднавшись всією Нацією ми зможемо здобути довгоочікувану Перемогу та мир!

Втрати ворога з 24.02.22 по 20.10.23​:

Новини:

Президент США Джо Байден надав Конгресу запит, який передбачає допомогу Україні на понад 61 млрд. доларів.

ЄС і США не припинятимуть підтримку України для захисту від агресії РФ. Про це йдеться у спільній декларації, ухваленій за підсумками саміту ЄС – США у Вашингтоні.

Перші удари ATACMS знищили 5% вертольотів РФ, що залучені до війни в Україні.

ЗСУ за добу знищили понад 200 одиниць техніки і 1 051 окупанта на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Громадяни України матимуть можливість отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях. Про це заявила заступниця очільника Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Оперативна інформація станом на 18.00 20.10.2023 щодо російського вторгнення
Слава Україні! Триває шістсот четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.
Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Старикове Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Огірцеве, Бологівка Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще 3 атаки в районі Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Кучерівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.
 
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога східніше Невського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Невське, Макіївка, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області.
 
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.
 
На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Новокалинове, Степове, Первомайське Донецької області. Тут силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів біля Кераміка та Ласточкиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
 
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
 
На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
 
На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області, також противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.
 
На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Козацьке та Новоберислав Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дудчани Херсонської області та місто Херсон.
Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
 
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та ще 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника.
 
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.
 

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні разом із командою на Херсонщині, у Миколаєві. Багато завдань.

Нарада з військовими – Головком Залужний, керівник Генштабу Шаптала, командувач ОСУВ «Одеса» Гнатов та командувач морської піхоти Содоль, керівник Держприкордонної служби генерал Дейнеко. Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині – передусім Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону й день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також Куп’янський напрямок на Харківщині.

Провів нараду в Миколаєві – керівники області, міста, військові, правоохоронці – щодо захисту регіону, нашої інфраструктури, наших портів, коридорів у Чорному морі. Проаналізували й соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області: енергетика, забезпечення теплом, водопостачання в Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота. Все те, що справді потребує уваги на всіх рівнях влади.

Особливо я вдячний Данії за дієву підтримку Миколаєва, за щиру допомогу місту – саме так, як ми домовлялися з пані Премʼєр-міністеркою Фредеріксен.

Відвідав наших воїнів у шпиталі Миколаєва, які проходять лікування після бойових поранень. Подякував їм за силу та подякував лікарям – за відданість своїй справі.

Важлива доповідь обласного керівника СБУ щодо захисту Миколаєва та області від диверсійної активності Росії й колаборантів. Вдячний за вашу роботу, хлопці!

Окрема увага – захисту неба від російських бомб і ракет. Працюємо, щоб посилити ППО. Я дякую всім у світі, хто допомагає.

Зокрема, говорив з Олафом Шольцом – і щодо ППО. Разом працюємо, щоб «петріоти» в руках українських воїнів могли робити більше вже цієї зими. Запросив Німеччину взяти участь у зустрічі радників щодо Формули миру, яку готуємо наприкінці жовтня. Обговорили з канцлером і ситуацію на Близькому Сході. Я дякую Олафу, що наші домовленості чітко виконуються.

Дуже вагома, навіть історична промова була в Президента Байдена. Вчора ми з ним говорили – хороша розмова. Тепер є його звернення – сильне, вчасне, таке, що справді додає впевненості. Дякую за незмінність підтримки України. Демократичний світ розуміє, наскільки важлива стійкість України для свободи всіх вільних народів. І не лише у Європі. Можемо подолати всі загрози.

Надихає й промова Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – напередодні. Вдячний пані Президентці за чіткий заклик прискорити шлях України до перемоги. І до всіх у Європі, у вільному світі – бути єдиними максимально стільки, скільки потрібно для перемоги над терористами, які прагнуть знищити наші держави, наше життя. Європа має перемогти, а не ті, хто намагається перетворити наше життя на руїни.

І ще одне.

Сьогодні – 20 років розвідці прикордонної служби України. Героїчні воїни. Мав честь сьогодні привітати їх, відзначити державними нагородами. Провів окрему нараду з прикордонниками щодо тих завдань, які вони виконують, виконують ефективно. І я гордий тим, що прикордонна служба України, її підрозділи стають тільки сильнішими. Слава всім вам, воїни! Слава нашому міцному народу! Дякую вам, Херсоне, Миколаєве, за сьогоднішній день.

Слава Україні!"

 

 

Шана всім хто боронить нашу Державу від божевільного агресора!
Слава Україні! Героям Слава!