Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні разом із командою на Херсонщині, у Миколаєві. Багато завдань.

Нарада з військовими – Головком Залужний, керівник Генштабу Шаптала, командувач ОСУВ «Одеса» Гнатов та командувач морської піхоти Содоль, керівник Держприкордонної служби генерал Дейнеко. Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині – передусім Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону й день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також Куп’янський напрямок на Харківщині.

Провів нараду в Миколаєві – керівники області, міста, військові, правоохоронці – щодо захисту регіону, нашої інфраструктури, наших портів, коридорів у Чорному морі. Проаналізували й соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області: енергетика, забезпечення теплом, водопостачання в Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота. Все те, що справді потребує уваги на всіх рівнях влади.

Особливо я вдячний Данії за дієву підтримку Миколаєва, за щиру допомогу місту – саме так, як ми домовлялися з пані Премʼєр-міністеркою Фредеріксен.

Відвідав наших воїнів у шпиталі Миколаєва, які проходять лікування після бойових поранень. Подякував їм за силу та подякував лікарям – за відданість своїй справі.

Важлива доповідь обласного керівника СБУ щодо захисту Миколаєва та області від диверсійної активності Росії й колаборантів. Вдячний за вашу роботу, хлопці!

Окрема увага – захисту неба від російських бомб і ракет. Працюємо, щоб посилити ППО. Я дякую всім у світі, хто допомагає.

Зокрема, говорив з Олафом Шольцом – і щодо ППО. Разом працюємо, щоб «петріоти» в руках українських воїнів могли робити більше вже цієї зими. Запросив Німеччину взяти участь у зустрічі радників щодо Формули миру, яку готуємо наприкінці жовтня. Обговорили з канцлером і ситуацію на Близькому Сході. Я дякую Олафу, що наші домовленості чітко виконуються.

Дуже вагома, навіть історична промова була в Президента Байдена. Вчора ми з ним говорили – хороша розмова. Тепер є його звернення – сильне, вчасне, таке, що справді додає впевненості. Дякую за незмінність підтримки України. Демократичний світ розуміє, наскільки важлива стійкість України для свободи всіх вільних народів. І не лише у Європі. Можемо подолати всі загрози.

Надихає й промова Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – напередодні. Вдячний пані Президентці за чіткий заклик прискорити шлях України до перемоги. І до всіх у Європі, у вільному світі – бути єдиними максимально стільки, скільки потрібно для перемоги над терористами, які прагнуть знищити наші держави, наше життя. Європа має перемогти, а не ті, хто намагається перетворити наше життя на руїни.

І ще одне.

Сьогодні – 20 років розвідці прикордонної служби України. Героїчні воїни. Мав честь сьогодні привітати їх, відзначити державними нагородами. Провів окрему нараду з прикордонниками щодо тих завдань, які вони виконують, виконують ефективно. І я гордий тим, що прикордонна служба України, її підрозділи стають тільки сильнішими. Слава всім вам, воїни! Слава нашому міцному народу! Дякую вам, Херсоне, Миколаєве, за сьогоднішній день.

Слава Україні!"

Шана всім хто боронить нашу Державу від божевільного агресора!

Слава Україні! Героям Слава!