Інше

Колишній головний тренер Шахтаря тепло висловився про португальську зірку.

Головний тренер Аль-Насру португалець Луїш Каштру висловився стосовно свого зіркового підопічного Кріштіану Роналду. Його слова наводить іспанська Marca.

"Зараз Кріштіану проживає дуже щасливий момент. Він відчуває, що це хороший етап його кар'єри і отримує задоволення від гри. Я висловлюсь трохи за нього, хоча не маю цього робити. Заздалегідь вибачаюся. Кріштіану розуміє, що проживає останні моменти кар'єри, тому не може бути нічого кращого, ніж просто насолоджуватися цим. Немає нічого кращого, ніж бути щасливим, тому що останні думки в останні миті гонки – це ті, що часто залишаються з вами до кінця життя.

Окей, Золоті м'ячі залишаться назавжди, як і статус найкращого у світі, звання найкращого бомбардира Ліги чемпіонів та Євро. Все це залишиться з ним назавжди, але останні моменти запам'ятовуються по-особливому. Мені багато дає можливість тренувати гравця, який попри вік насолоджується футболом, тренуваннями, товаришами по команді.

Кріштіану Роналду — зразок для наслідування для всіх партнерів по команді", — сказав колишній тренер донецького Шахтаря.