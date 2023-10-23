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    23 жовтня 2023, 01:01

    Війна, день 606. Норвегія збільшить обсяги допомоги Україні в енергетичній сфері на 6,75 мільярдів долларів

    До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 жовтня 2023 року.

    Прапор Норвегії - Getty Images
    Прапор Норвегії - Getty Images 23 жовтня 2023, 01:01

    Завершилася 606 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню. 

    Втрати ворога

    Серед новин:

    - Норвегія збільшить обсяги допомоги Україні в енергетичній сфері на 6,75 мільярдів долларів — пресслужба Міненерго. 

    - Інженери британської армії розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичного сектора від атак Росії цієї зими, — Міноборони Британії. 

    - росія щомісяця мобілізує на війну в Україні понад 20 тисяч осіб, — представник ГУР МОУ. 

    - Міністерство оборони Німеччини забило на сполох, оскільки у бюджеті країни на 2024 рік бракує понад п'ять мільярдів євро на військову допомогу Україні, — Die Bild. Бюджет остаточно затвердять у середині листопада. До того часу ще триватимуть переговори щодо нього. 

    - В окупованому Криму впав попит на нерухомість – Чубаров. 

    - Лідер республіканців у Сенаті рішуче підтримав подальшу допомогу Україні. 

    Щодо дій ворога на окремих напрямках

    В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

    На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.

    В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

    На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

    На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

    В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

    На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області, де українськими воїнами відбито понад 20 атак ворога. 

    На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.
     
    Водночас, Сили оборо ни України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

    В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. 

    Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

    Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

    Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 980 окупантів, 18 танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 9 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

    Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!
    Слава Україні!

    Звернення Президента України Володимира Зеленського

    "Сьогодні я хочу відзначити наших воїнів, які проявили себе особливо цими тижнями. Воїнів, які особливо допомогли Україні. На різних напрямках, у різних завданнях. Але однаково потужно, однаково результативно.

    Купʼянський напрямок, Харківщина. Воїни нашої міцної 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади – дякую вам! Просто молодці!

    Авдіївський і Марʼїнський напрямки, особливо жорсткі. Численні атаки росіян. Але наші позиції – захищені. 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади, 59-та окрема мотопіхотна та десантники «Сімдесятдевʼятки» – я дякую всім вам, воїни, за справді зразковий захист. Те, що додає впевненості всій країні. І щоразу це честь для мене – дякувати воїнам 55-ї окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає всім нашим хлопцям обороняти Донеччину.

    Лиманський напрямок – дякую за зрив планів окупанта. Наша 68-ма окрема єгерська бригада та підрозділи славетної 95-ї окремої бригади ДШВ. Молодці, хлопці!

    Бахмутський напрямок – і оборона, і наші штурми. І наші результати. Дуже непогані. Дякую воїнам 92-ї окремої штурмової бригади та 93-ї окремої механізованої бригади. Дякую за вашу силу, хлопці!

    А серед усіх напрямків на півдні хочу особливо відзначити десантників 46-ї аеромобільної бригади – Мелітопольський напрямок. Дякую вам, хлопці, за те, що своїми результатами ви дійсно допомагаєте всьому фронту.

    Слава Україні!". 

    Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні! 

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

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