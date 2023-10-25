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Бельгієць досі цікавить клуби з Саудівської Аравії.

Саудівський Ан-Наср зв'язувався з агентом бельгійського атакуючого півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне, щоб домовитися про зустріч із гравцем найближчим часом, повідомляє журналіст Руді Галетті.

Клуб хоче детально пояснити 32-річному Де Брюйне свій довгостроковий проект. Контракт гравця з манкуніанцями втрачає чинність у кінці червня 2025 року.

У цьому сезоні бельгієць всього двічі з'являвся на полі у складі Манчестер Сіті (відзначився 1 асистом), оскільки з серпня він лікує частковий розрив м'язів. Портал transfermarkt оцінює гравця у 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Де Брюйне відмовився переходити до чемпіонату Саудівської Аравії.