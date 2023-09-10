Інше

Зірки не захотіли змінювати клуб.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії усе літо працювали над тим, щоб підписати провідних гравців з європейських чемпіонатів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне та нападник Барселони Роберт Левандовські отримували солідні пропозиції.

Втім, обидва відразу відповіли відмовою, адже хотіли продовжити виступати за свої поточні команди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал не відпустить Алабу в Аль-Іттіхад за жодних умов.