Дивіться відео найкращих моментів матчу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 15:00.
Барселона U-19 — Шахтар U-19, ФК Барселона
25 жовтня 2023, 18:47
У матчі третього туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар у гостях поступився Барселоні (0:2).
Перемогу каталонській команді забезпечили забиті м'ячі у виконанні Дарвіха та Ернандеза.
Таким чином Барселона продовжує очолювати групу, випереджаючи Порту. Шахтар іде третім попереду Антверпена.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Шахтар у 3 турі Юнацької ліги УЄФА-2023/24:
Барселона U-19 — Шахтар U-19 2:0
Голи: Дарвіх, 15, Ернандез, 85
Барселона U-19: Якобішвілі — Ірокансі, Кошпо, Домінгес, Куенка (Сака, 90) — Прім, Берналь (Фарінас, 61), Дарвіх (Крісто, 46) — Кальдеро (Прадас, 82), Альба (Ернандез, 82), Родрігес
Шахтар U-19: Кравець — Дрозд, Данковський (Бац, 76), Огарков, Шелекета — Лосенко (Янович, 79) — Цуканов, Бундаш (Сметана, 65) — Ющенко (Трифаненко, 76), Глущенко, Пушкарьов (Демченко, 46)
Попередження: Родрігес, Домінгес, Берналь — Глущенко, Дрозд, Цуканов