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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 жовтня 2023 року.

Завершилася 610 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Новий спікер Палати представників США погодить допомогу Україні "за певних умов" — NBC News

Австралія розташувала у Німеччині літак, який має захистити потік допомоги Україні — Білий дім

У Бердянську підірвали 4 представників ФСБ — ГУР МОУ

Найближчим часом збільшиться виробництво зброї в Україні – секретар РНБО Олексій Данілов

Зеленський підписав євроінтеграційний закон про фінмоніторинг — сайт Верховної ради

У Німеччині арештували підприємця, підозрюваного у продажу Росії двигунів для дронів — AFP

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн, який включає у себе додаткові боєприпаси для NASAMS, HIMARS, артилерійські снаряди та інше — заява держсекретаря США Ентоні Блінкена

Від боєприпасів до танків: Данія передає Україні пакет допомоги на $520 млн — Міністерство оборони Данії

Залужний обговорив захист інфраструктури на зиму з колегами з Великої Британії та США — заява Головнокомандувача ЗС України

У РФ – значні втрати під Авдіївкою, ЗСУ стримують наступ — Координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Нова Гута, Волфине та Пожня Сумської області.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, продовжують перегрупування військ. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Опитне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 13 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил. Також завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів, продовжує перегрупування військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Новоселівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Львове, Тягинка, Микільське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще один — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

«Сьогодні провів військовий кабінет. Особливий формат роботи з командувачами, керівниками розвідки, Служби безпеки України, міністром оборони… Доповіді з кожного бойового напрямку – генерали наші Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Головком Залужний. Керівник ГУР Буданов і керівник зовнішньої розвідки Литвиненко. Наші стратегічні завдання. Постачання для воїнів: снаряди, техніка. Український оборонно-промисловий комплекс. Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою. Звичайно, усі ми маємо усвідомлювати: ворог непростий і простішим не стане. Але Україна має стати – і стане! – потужнішою, саме так, щоб ми назавжди зафіксували в історії, що Російська імперія на українську землю більше не прийде. Слава всім нашим воїнам! Хлопці, я дякую вам за кожну знищену російську позицію! Слава всьому нашому народу! Слава Україні!»

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!