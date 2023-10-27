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Третій матч поспіль закінчився з рахунком 1:2 на користь суперника.

Сьогодні, 27 жовтня, жіноча збірна України провела черговий матч у новому турнірі — Ліга націй, у якому поступилася Греції з рахунком 1:2.

Вже на третій хвилині українки повели у рахунку зусиллями Яни Калініної, яка скористалася передачею Вікторії Гірін.

Однак ще до перерви грецька команда зрівняла цифри на табло завдяки голу Елені Марку ударом головою. Потім у середині другого тайму Анастасія Спірідоніду вивела греків уперед.

Таким чином Україна програла третій матч поспіль з однаковим рахунком 1:2. До цього "синьо-жовті" поступилися Сербії та Польщі.

Свій наступний матч Україна проведе проти Греції. Гра відбудеться 31 жовтня в Іракліоні на тому ж стадіоні Теодорос Вардінояніс, о 17:00 за київським часом.

Греція — Україна 2:1

Голи: Марку, 36, Спірідоніду, 72 — Калініна, 3.

Греція: Насі, Мітку, Сідіра, Палама (Морайту, 78), Патерна, Саррі, Марку, Какабукі (к), Яннака, Спірідоніду, Конгулі (Пападопулу, 15, Георгандзі, 70).

Україна: Самсон, Деркач (Семків, 78), Шматко, Апанащенко (к), Корсун, Козлова (Кравчук, 46), Петрик, Панцулая, Гірин (Андрухів, 72), Калініна (Шайнюк, 46), Овдійчук (Глущенко, 61).

Попередження: Сідіра, Марку.