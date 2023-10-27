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Поєдинок між збірними розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Сьогодні, 27 жовтня, жіноча збірна України продовжить свої виступи у Лізі націй.

"Синьо-жовті" стартували у новому турнірі з двох поразок від Сербії та Польщі з однаковим рахунком 1:2.

Сьогодні Україна зустрінеться із Грецією. Зустріч пройде на стадіоні Теодорос Вадіноянніс в Іракліоні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

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Після двох турів Україна посідає третє місце у групі перед Грецією, яка має також нуль очок. Лідирують Сербія та Польща, які набрали по шість очок.