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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 жовтня 2023 року.

Завершилася 611 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Члени американського Конгресу запевнили українських парламентаріїв під час зустрічей у Вашингтоні, що комплексний пакет, який передбачає масштабну допомогу Україні, буде ухвалений впродовж наступних тижнів.

- Польські механіки ремонтують військову техніку ЗСУ неподалік лінії фронту в Україні, — PAP. Фахівці компанії PGZ ремонтують українські танки, гаубиці "Krab", танки "Leopard" і польські транспортні засоби для перевезення боєприпасів.

- США не допустять перемоги Росії у війні проти України, адже це може підштовхнути Китай до початку збройної агресії проти Тайваню, — новообраний спікер Палати США.

- Коломойському продовжили запобіжний захід – він залишиться у СІЗО ще на два місяці, — рішення райсуду Києва.

- Лідери ЄС схвалили плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні, — FT. Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

- ЄС у процесі підготовки 12-го пакету санкцій, включно з забороною алмазів з рф, — президентка Єврокомісії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив, продовжує перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 10 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 18 атак противника.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

У тимчасово окупованому селі Березове, що у Луганській області, російські окупанти під виглядом евакуації проводять, насправді, депортацію місцевого населення. Людей без їхньої згодним переселяють ближче до кордонів з ерефією. Загарбники роблять це, насамперед із метою створення свого військового містечка у Березовому, для розміщення там своїх підрозділів.

Російські терористи почали викуповувати будинки у місцевих мешканців за безцінь, а у разі якщо люди не хочуть продавати будинки, російські загарбники просто силою підсиляються у житло до місцевих мешканців. На в’їзді у Березове російські загарбники встановили блокпост із шлагбаумом, а проїзд у це село для цивільного населення тепер заборонено.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удар по району зосередження особового складу та ще один — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артил ерійських засоби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 560 окупантів, 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, один безпілотник оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та одиниця спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Купʼянськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Марʼїнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, зокрема далекобійною зброєю і ракетами.

Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!