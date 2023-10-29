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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 28 жовтня 2023 року.

Завершилася 612 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Ердоган на пропалестинському мітингу порівняв загиблих у Газі з жертвами війни РФ проти України.

Водночас Ердоган сказав, що Туреччина не потурає нападам на цивільних осіб в Ізраїлі. "Ми сумуємо за кожним мирним жителем, але Ізраїлю на це начхати", – додав він.

- У Білому домі заявили, що США не намагаються диктувати свої обмеження Ізраїлю щодо проведення наземної операції в Секторі Гази.

- Росіяни змушують українських полонених вступати до своїх "добровольчих формувань" – ISW.

- Внаслідок негоди в Україні в суботу загинуло четверо осіб.

- Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався.

Нетаньягу зазначив, що новий етап почався з введенням у п’ятницю ввечері нових наземних сил в Сектор Гази.

Він додав, що цілі війни Ізраїлю зрозумілі: "знищення військового і керівного потенціалу ХАМАСу, а також повернення заручників додому".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не проводив, продовжував перегрупування своїх військ.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні – перший день роботи саміту на Мальті – зустрічі радників і дипломатичних представників щодо нашої Формули миру, яка поступово, крок за кроком стає глобальною.



66 держав представлені на саміті, це вагомо. Всі континенти представлені. Багато держав, різні політичні традиції. Я дякую всім лідерам і країнам, які вже підтримали спільне бачення щодо миру. І є потенціал, щоб розширити представництво держав. Пункти нашої Формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто дійсно цінує міжнародне право, міг проявити себе й свої цінності та підтримати глобальні зусилля проти агресії.



І це дуже символічно, що такий сильний прояв міжнародної єдності ми маємо саме сьогодні, 28 жовтня, у день, коли згадуємо в Україні Другу світову війну та річницю вигнання нацистів із нашої території. Зараз бачимо, що створена тоді архітектура не спрацювала. Але єдність точно спрацює ефективно. Єдність усіх, хто допомагає Україні перемогти рашизм. І ми його переможемо. Обов’язково. І єдність усіх у світі, хто працює разом з нами, разом з усіма нашими партнерами, щоб поновити силу міжнародного права та реальну вагу принципів і норм Статуту ООН.



Світ – не місце для агресій. Людство прийде до цього. Тільки так можна захистити життя.



Слава всім, хто бʼється й працює заради нашої держави та звільнення всієї України від окупантів! Дякую всім у світі, хто допомагає".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!