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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 жовтня 2023 року.

Завершилася 613 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Підсумки третьої зустрічі стосовно української "формули миру" на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня.

П’ять пунктів "формули миру", які винесли на обговорення на Мальті, пропрацювали робочі групи за участю дипломатичних представників різних країн:

— Ядерна безпека: повне виведення російського персоналу, зброї та обладнання із Запорізької АЕС і передання контролю над станцією Україні.

— Енергетична безпека: розробка моделі енергетичної стійкості, яка б дозволила запобігти порушенням енергетичної безпеки.

— Продовольча безпека: встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства.

— Повернення заручників і депортованих українців: створення груп та тиск на Росію з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених.

— Дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України: реформа ООН, обмеження права вето та посиленні ролі Міжнародного суду.

- Норвегія допомагатиме з лікуванням та реабілітацією українських військових, — міністр юстиції Норвегії. "Норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українським воїнам, а українські шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від колег з Норвегії".

- В Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години.

- США створили гібридні системи ППО на прохання України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив, продовжував перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки. Тут українські воїни відбили понад 10 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 660 окупантів, 8 танків, 9 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 3 крилаті ракети, 8 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочу подякувати всьому складу ДСНС України в Херсонській області, а особливо тим, хто працює в місті Бериславі та в інших містах і селах, по яких постійно б’ють окупанти. Бомби, артилерія... Але наші люди там ніколи не залишаються без допомоги. Капітан Микола Ільчишин, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України в Херсонській області. Олександр Чайка, головний майстер-сержант, командир відділення цієї 6-ї пожежно-рятувальної частини. Євгеній Шатайло, водій, сержант служби цивільного захисту. Дякую за вашу сміливість і відданість Україні!

Запорізька область, ДСНС регіону – дякую всім вам, кожному й кожній, хто працює заради людей! Особливо відзначу сержанта Андрія Ніколаєнка, майстер-сержанта Олексія Свертнєва, майора Віталія Шеремета й підполковника Назара Кутового. Наші пожежники. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!

Хмельницька область, по якій російські війська цілять ракетами й «шахедами». Хочу відзначити роботу 18-ї та 21-ї державних пожежно-рятувальних частин ДСНС України в Хмельницькій області. А особливо – Сергій Лихолат, пожежник-рятувальник, сержант. Також – Олег Михайлюк, майстер-сержант, теж пожежник-рятувальник. Віталій Захарчук, капітан, начальник караулу. Та Сергій Бондарук, головний майстер-сержант, командир відділення. Дякую вам!

Рятувальники, які працюють на Харківщині. Зокрема, 44-та та 54-та державні пожежно-рятувальні частини, чиї працівники серед перших прибули в село Гроза після жахливого удару російських окупантів 5 жовтня. Тоді під час рятувальної операції найбільше відзначилися сержант Сергій Горбенко, майстер-сержанти Олексій Кузуб та Дмитро Лагутін, сержант Олександр Сінченко. Дякую, хлопці, за вашу відданість справі!

Дякую всім нашим людям, кожному й кожній, хто пам’ятає, що головне – це дбати про Україну, про українців, одне про одного. Знайти своє місце в народному опорі російській агресії. Битися заради України. Працювати заради України. Додавати щось своє до спільного результату українців".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!