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Півзахисник отримав престижну нагороду.

Джуд Беллінгем отримав нагороду Golden Boy, як найкращий молодий футболіст минулого сезону.

У складі Боруссії Дортмунд та Реал Мадриду півзахисник демонстрував впевнений та яскравий футбол, був одним із лідерів на полі.

"Це рік чемпіонату світу, і Ліонель Мессі провів його фантастично, він заслуговує виграти Золотий м’яч. Я хочу подякувати всім, хто підтримував мене в моїй подорожі. Від Бірмінгема до Дортмунда, тепер до Реала. Попереду ще більше" — сказав він.

Джуд оформив дубль проти Барселони та допоміг Реалу виграти у Ель-Класіко 2:1.