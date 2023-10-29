Іспанія

Хавбек "вершкових" у витонченому та підколювальному стилі поділився своїми емоціями після гри з Барселоною.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Барселони (2:1), у якому він оформив дубль.

"Я люблю камбеки. Ми не здалися та зробили все, що могли. Я щасливий. Вже декілька тижнів я казав, що мені потрібно забити з-за меж штрафного майданчика. Суперники думають, що я ввійду в зону або буду комбінувати з партнерами, але я неочікувано б’ю здалеку.

Я не зіграв на своєму найвищому рівні. Іноді не потрібно намагатися зробити щось особливе, а треба просто комбінувати з тими, хто розташовується вище. Щойно я поговорив із своєю сім’єю, але це було складно через галас у роздягальні. Я сказав рідним, що перебуваю в захваті.

Я дивився багато Ель-Класіко сидячи на дивані батьком, матір’ю та молодшим братом, і я сказав їм, що тепер настала моя черга зробити щось грандіозне", - наводить слова Беллінгема Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Реал.