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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 30 жовтня 2023 року.

Завершилася 614 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Речник Держдепу США Метью Міллер відкинув заяви Росії про нібито причетність України до антиєврейських погромів в аеропорту Махачкали.

- Китайська сторона пояснила Києву неможливість взяти участь у зустрічі на Мальті з підготовки саміту "Формули миру" розбіжністю графіків, повідомив заступник керівника ОП Жовква.

- Російський диктатор Путін на нараді щодо ситуації на Близькому Сході заявив, що Україна і "агентура західних спецслужб" вплинула на антисемітські погроми у Махачкалі 29 жовтня.

- Навчальні F-16 для українців прибудуть до Румунії за два тижні, повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте Зеленському під час розмови у форматі відеоконференції.

- Військово-повітряні сили Німеччини повідомили про початок навчання ще однієї групи українських військових на зенітно-ракетних комплексах Patriot. В кількатижневому навчанні бере участь 61 український військовий та 10 перекладачів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

ів в районах Серебрянського лісництва, Спірного, Виїмки Донецької області. Також обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Курдюмівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Архангельського, Новокалинового, Новобахмутівки, Семенівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя, Катеринівки, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. У той же час завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйпільське, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Берислав, Миколаївка, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Херсон, Кізомис, Білозерка Херсонської області та Солончаки, Очаків Миколаївської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні кілька важливих нарад щодо наших подальших міжнародних кроків. Нараду підсумкову щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів по Формулі миру. Нараду щодо очікуваної оцінки від Єврокомісії по нашому прогресу у європейській інтеграції. А також нараду щодо нашої стратегії по збереженню уваги світу до України, по підтримці тієї єдності, яка допомагає нам захищатися та забезпечувати системне послаблення держави-агресора.

Стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти, і повернути своє, і довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть та агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу. Єдність – це найбільш ефективна, точна й далекобійна зброя.

Я дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто бʼється й працює заради України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!