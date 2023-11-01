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Португальця провокували з усіх можливих боків.

Напередодні Ан-Наср вийшов до чвертьфіналу Кубка Саудівської Аравії, обігравши Аль-Іттіфак за підсумком додаткового часу (1:0).

Головна зірка нападу "лицарів Неджда", португальський нападник Кріштіану Роналду, цього вечора не відзначався забити м’ячами, однак саме до його персони все одного було прикуто найбільшу увагу.

Річ у тім, що досвідченого виконавця постійно провокували фанати на трибунах, вигукуючи ім’я та прізвище новоспеченого володаря Золотого м’яча — Ліонеля Мессі.

Але найбільш помітно дошкуляв футбольній зірці головний арбітр протистояння.

Дійшло до того, що на початку гри Роналду був попереджений за реакцію незгоди з рішеннями представника Феміди, а після вилучення його партнера по команді, Андерсона Таліски, у компенсований до першого тайму час, узагалі попросив про заміну для рефері.

У підсумку, Кріштіану мав ще кілька емоційних вибухів упродовж протистояння, але все одно залишався на полі до останнього, а Садіо Мане пізнім голом на 107 хвилині приніс його команді путівку до наступного раунду.