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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 листопада 2023 року.

Завершилася 616 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸У приймальню Дубінського прийшли з обшуками. Депутат у змові з іншими організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини

🔸В Україні з грудня запрацює закупівельна агенція «Державний оператор тилу», яка, зокрема, буде забезпечувати українських військових харчуванням. Її очолить Арсен Жумаділов

🔸СБУ прийшла з обшуками до міськради Ужгорода та до міського голови Богдана Андріїва. Справа стосується відпочинку депутатів за кордоном під виглядом "відряджень"

🔸Окупанти винесли псевдовироки трьом українським військовим. Їх незаконно звинуватили в розстрілах восьми цивільних. Одного з військових «засудили» до довічного позбавлення волі, ще двох — ув’язнили на 30 років

🔸В Україні запустять програму з вивчення англійської мови, яка буде доступною для всіх. Ця програма буде з індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів

🔸Залужний заявив, що війна переходить на етап "позиційної" зі статичними та виснажливими боями. Це дозволить росії відновити свою військову міць. За його словами, «позиційна» війна несе величезні ризики для України та її Збройних сил: "Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно вдосконалені засоби радіоелектронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова мінна технологія та здатність мобілізувати та тренувати більше резервів".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 ракети та 18 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Прогрес, Чуйківка, Голишівське, Павлівка, Степок, Високе Сумської області; Борисівка, Вовчанськ, Охрімівка, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 8 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Куп'янська, Курилівки, Степової Новоселівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Виїмки, Спірного та Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти 10 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Завдав авіаційного удару неподалік Іванівського Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Маркове, Кліщіївка, Предтечине, Біла Гора, Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 5 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Калинового, Новоолександрівки, Семенівки, Орлівки, Ласточкіного та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів поблизу Новоселівки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Львове Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Томарине, Зміївка, Берислав, Милове Херсонської області; Очаків Миколаївської області та Грушівка Дніпропетровської.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Вдячність нашим захисникам неба – воїнам мобільних вогневих груп, українським льотчикам і воїнам зенітних ракетних військ, усім підрозділам, які знищують російську авіацію, ракети й дрони. Минулої ночі збито 18 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету. На жаль, є кілька влучань. Але більшість ворожих цілей були знищені. І, зокрема, в Полтавській області, і Чернігівській та Сумській областях, на Вінниччині та Хмельниччині, в інших наших регіонах. Дякую за це нашим воїнам.

Маємо всі чітко пам’ятати: кожне таке збиття – це порятунок людей та інфраструктури. І я прошу всіх українців зважати на сигнали повітряної тривоги та враховувати, що, хоч ми й посилюємо ППО так, як тільки можливо, все ж небезпека значна. Особливо в таких містах, як Харків, Запоріжжя, Херсон. У містах і селах Херсонщини, Донеччини. На Чернігівщині, Сумщині.

Варто бути уважними й не ставитися до небезпеки легковажно".