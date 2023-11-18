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Football.ua представляє переклад матеріалу FourFourTwo про найвидатніших гравців мундіалів.

Багато найкращих гравців усіх часів виступали на чемпіонаті світу, але вони не обов’язково демонстрували там свій найкращий футбол.

Проте, були і винятки, з якими познайомимося більш детально у цьому матеріалі — першому щодо цієї теми.

Хаві

Клубний блиск Хаві не має собі рівних у сучасну епоху – і легенда Барселони забезпечила ідентичний статус також з Іспанією, оскільки він демонстрував аналогічний футбол у складі національної команди.

Будучи (в буквальному сенсі) ключовим гравцем "Ла Рохи" на Євро-2008 і Євро-2012, Хаві також брав участь у чемпіонаті світу 2010 року, де іспанська збірна вперше здобула титул найкращої у світі.

В усіх випадках Хаві був важливим футболістом у центрі поля, допомогав партнерам в атаці та обороні.

Не забував і про фірмову магію, як, наприклад, у фіналі україно-польського чемпіонату Європи, коли віддав розкішний асист на Жорді Альбу.

Герд Мюллер

Герд Мюллер, безсумнівно, один із найефективніших гравців, яких коли-небудь бачили у грі номер один. Він забивав гол за голом у збірній Західної Німеччини, завершивши свою міжнародну кар’єру з рекордними 68 голами у 62 матчах.

Дер Бомбер, символ мюнхенської Баварії, здобув перемогу на чемпіонаті світу 1974 року на рідній землі. Протягом турніру він забив чотири рази, у тому числі переможний м'яч у фіналі проти Нідерландів.

Паоло Россі

Привівши Італію до слави чемпіонату світу 1982 року, де він забив шість голів, Паоло Россі став частиною обраної групи гравців, які виграли Золоту бутсу, Золотий м’яч і власне мундіаль (тоді він і отримав головну індивідуальну нагороду у футболі).

Загалом, легендарний нападник забив дев’ять голів на чемпіонаті світу, а на турнірі 1978 року він відзначився трьома м'ячами, що зробило його одним із найкращих бомбардирів "Скуадри Адзурри" за всю історію змагань.

Боббі Мур

Це одна з найбільш впізнаваних фотографій чемпіонату світу: капітан Боббі Мур, піднятий товаришами по команді, тримає вгорі трофей Жюля Ріме після того, як Англія перемогла Західну Німеччину і вперше стала чемпіоном світу.

Культовий футболіст Вест Гема та "трьох левів" був одним із найкращих захисників на планеті того часу, навіть Пеле колись описав його як "найкращого захисника, проти якого (я) коли-небудь грав".

Лев Яшин

Своє прізвисько "чорний павук" Яшин отримав завдяки неймовірним сейвам. У 1963 році став першим і дотепер є єдиним воротарем, якому вдалося отримати Золотий м’яч. Він грав на чемпіонатах світу 1958, 1962, 1966 (допоміг своїй країни посісти 4-т місце) та 1970 року.

Також був включений до команди мрії чемпіонатів світу ФІФА у 2002 році. Приз найкращому голкіперу сезону на церемоніях ЗМ названо на його честь.

Фабіо Каннаваро

2006 рік для Фабіо Каннаваро був неймовірно пам’ятним: геніальний центральний захисник привів Італію до першого успіху на чемпіонаті світу за 24 роки та став першим у своєму амплуа, хто виграв Золотий м’яч. Після нього до цього моменту жоден центрбек більше не отримував нагороду, хоча у 2019 році до неї був близьким Вірджил ван Дейк.

Загалом, Каннаваро зіграв на чотирьох чемпіонатах світу, створивши оборонні зв'язки з такими відомими захисниками, як Алессандро Неста та Марко Матерацці. Окрім того, хороші виступи на мундіалі у Німеччині дозволили йому звернути на себе увагу мадридського Реалу, де він і опинився потім.

Карлос Альберто

Один із найвидатніших захисників в історії спорту, Карлос Альберто вражав як правий захисник збірної Бразилії – був капітаном Бразилії під час перемоги на чемпіонаті світу 1970 року.

І саме у фіналі того турніру Карлос Альберто забив один із найкращих голів на чемпіонаті світу всіх часів, що дозволив переграти Італію.

Жюст Фонтен

Жюст Фонтен забивав у середньому більше двох голів за гру на чемпіонаті світу 1958 року. У підсумку, на його рахунку було 13 м'ячів у всього шести матчах за Францію, включаючи чотири проти Західної Німеччини, чинного чемпіона.

Не дивно, що цей здобуток приніс Фонтену Золоту бутсу — і знадобилося часу аж до 1974 року, коли Герд Мюллер забив свій гол на чемпіонаті світу, щоб будь-хто міг перевищити його загальну кількість результативних балів в рамах одного чемпіонату світу.

Йоган Кройф

Член клубу "Вірте чи ні, але вони ніколи не вигравали чемпіонат світу", Йоган Кройф впливає на гру донині – і він майже вплинув на те, щоб Нідерланди здобули славу на мундіалі. Його ідеями захоплюються сучасні тренери, експерти і так далі. Вплив Йогана як на Барселону, так і на збірну Нідерландів, є неймовірним. Тотальний футбол та тікі-така стали визначною фішкою футболіста.

Кройф виграв Золотий м'яч навіть програвши фінал у 1974 році. Йому не вдалося виграти бодай якийсь трофей зі збірною, хоча те покоління було неймовірно потужним, проте це не заважає йому бути визначною фігурою навіть не дивлячись на це.

Жаірзіньо

Найкращий бомбардир легендарної збірної Бразилії, яка виграла чемпіонат світу 1970 року, забив сім голів – на тому турнірі його затьмарив лише Герд Мюллер – Жаірзіньо був справжньою суперзіркою для своєї країни.

Універсальний вінгер забивав у кожному раунді вищезгаданого турніру в Мексиці, забивши третій гол бразильців у переможному фіналі проти Італії.