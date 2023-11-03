Інше 03 листопада 2023, 12:10 Футбольні злочинці: ТОП-10 футболістів, які були за гратами Football.ua зібрав ТОП-10 футболістів, які мали проблеми із законом. 03 листопада 2023, 12:10 Багато відомих футболістів побували за тюремними ґратами. Деяких гравців потім повністю виправдовували. Найчастіше причиною ув'язнення стають алкоголь та заборонені речовини. Football.ua зібрав ТОП-10 футболістів, які мали проблеми із законом. Приємного перегляду! Також рекомендуємо подивитись: - Найбагатші футболісти світу; - Футболісти, які закінчили кар'єру у сезоні 2022-23; - Найкращі моменти кар'єри Андрія Пятова; - Футболісти, які коштували понад 100 мільйонів: як склалася їхня кар'єра? - Футболісти, які занапастили кар'єру через алкоголь, наркотики або кримінал. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте