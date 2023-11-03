Багато відомих футболістів побували за тюремними ґратами. Деяких гравців потім повністю виправдовували. Найчастіше причиною ув'язнення стають алкоголь та заборонені речовини.

Football.ua зібрав ТОП-10 футболістів, які мали проблеми із законом. Приємного перегляду!

Також рекомендуємо подивитись:

- Найбагатші футболісти світу;

Футболісти, які закінчили кар'єру у сезоні 2022-23;

Найкращі моменти кар'єри Андрія Пятова;

Футболісти, які коштували понад 100 мільйонів: як склалася їхня кар'єра?

Футболісти, які занапастили кар'єру через алкоголь, наркотики або кримінал.