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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 листопада 2023 року.

Завершилася 618 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю окремо від України, — AP. Раніше Байден заявив, що накладе вето на законопроєкт, який був схвалений 226-196 голосами.

- Військова підтримка України – завдання до 2030 року і далі, – генерал-майор, керівник з питань України при МО Німеччини.

- Нідерланди нададуть 500 мільйонів євро у вигляді боєприпасів та снарядів впродовж до середини наступного року, — міністр оборони королівства після візиту до Києва.

- Глава МЗС України зустрівся з директором концерну ФРН "Rheinmetall": Україна матиме більше зброї та боєприпасів.

- Президент змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ: тепер їх очолює Сергій Лупанчук.

- США офіційно оголосили про новий пакет допомоги Україні на 425 мільйонів доларів, — держсекретар Блінкен. Він включає допомогу у сфері безпеки на 125 мільйонів доларів, а також 300 мільйонів євро для зміцнення української ППО в довгостроковій перспективі.

- Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Ізраїль, — The Times of Israel.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Безуспішними для окупантів були наступальні дії біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Російські окупанти проводять насильну російську паспортизацію українських громадян на окупованих територіях, а потім їх цинічно мобілізують до лав окупаційних військ.

Зокрема, у Мелітополі, що на тимчасово окупованій території Запорізької області під час вручення паспортів рф чоловікам водночас вручають і повістки з вимогою стати на військовий облік протягом двох тижнів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 850 окупантів, 24 танки, 24 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 7 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 33 автомобіля та 2 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів заміну в командному складі Збройних Сил України – призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Це досвідчений офіцер – бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів. Генерал Віктор Хоренко, який командував ССО, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!