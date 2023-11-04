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Бельгійський хавбек готовий до нового виклику в своїй кар'єрі.

Шаньдун Тайшань на своєму офіційному сайті оголосив про те, що центральний півзахисник та капітан команди Маруан Феллаїні залишить клуб наприкінці грудня цього року через спливаючий контракт.

Церемонія прощання з 35-річний бельгійцем відбулася до та після поєдинку останнього туру китайської Суперліги проти команди Хенань, який Шаньдун виграв із рахунком 5:1 та посів підсумкове друге місце після Шанхай Порт.

Як зазначає журналіст Фабріціо Романо, Феллаїні не планує завершувати кар'єру та шукатиме новий для себе виклик вже у зимове трансферне вікно в статусі вільного агента.

Маруан Феллаїні виступав за Шаньдун з лютого 2019 року, зігравши з того моменту 139 матчів, забивши 50 голів та віддавши 12 результативних передач. Бельгієць тричі з того моменту виграв Кубок Китаю та один раз ставав чемпіоном Китаю.