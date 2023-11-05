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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 листопада 2023 року.

Завершилася 619 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Росія вдарила по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження. За попередніми даними, загинуло понад 20 військових. Джерело "Української правди" в МВС підтвердило цю подію.

- Повітряні сили завдали успішних ударів по Керчі, ймовірно, потопили носій крилатих ракет "Калібр".

- Умєров прокоментував звільнення Хоренка.

Міністр оборони заявив, що не пояснюватиме причини звільнення командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка, але той зараз потрібен "на певному напрямку".

- При штурмі Авдіївки РФ втратила близько 200 одиниць бронетехніки.

- Президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявляє, що Україна не буде вести переговори з Росією.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Наші захисники відбили тут близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито близько 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Україна пройшла колосальний шлях – від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни, до того, що ми рекордно швидко отримали статус кандидата та виконуємо необхідні пункти для відкриття переговорів.

І це знов і знов докази того, що Україна може – може робити великі речі, коли працює обʼєднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців. І ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того щоб бути готовими – реально – до повноправного вступу в Євросоюз, для того щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил.

Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика – це і є політика євроінтеграції, це і є те, що наближає нас до моменту, коли український прапор буде в Брюсселі нарівні з усіма іншими прапорами держав – членів ЄС.

Слава всім, хто бʼється заради України! Воїни, я дякую вам! Дякую всім, хто допомагає!

Україна є і буде незалежною та вільною. Я впевнений у цьому".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!