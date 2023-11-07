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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 листопада 2023 року.

Завершилася 621 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- ЄС, імовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але з певними умовами, повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

- В Ужгороді та Мукачеві зібралися люди, аби вшанувати пам’ять загиблих від удару росіян 3 листопада воїнів 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

- Трамп вирішив не приймати запрошення Зеленського відвідати Україну, аби самостійно переконатись у неможливості "домовитись" про швидке завершення війни з Росією.

- Головний дипломат ЄС Боррель закликав не допустити спадання уваги до України та єдності союзників у її підтримці, наголосивши, що від розв’язки у цій війні залежить майбутнє Європи.

- Зеленський заявив, що зараз не час готуватися до виборів, а слід сконцентруватися на боротьбі проти окупантів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області успіху не мали.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоцій, ресурс наших зусиль – усе це потрібно для нашої перемоги. Усі ми бачимо, як люди вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку й ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба. Усі ресурси направляти на те, щоб Україна стала сильніше.

Усі ми чуємо, що потрібно змінити в самих силах оборони: це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є у наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатися – без того, щоб відволікати свою енергію та сили на щось інше.

Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками для України. І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів.

Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які обʼєктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців із Верховною Радою України, і Служби безпеки України та інших правоохоронних органів.

Це стосується і того, що державі потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси допомогти та підтримати.

Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із воїнами 128-ї бригади. І тих змін, яких очікують наші солдати та командири, особливо хлопці, які були мобілізовані. І нарешті, мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично.

Моє особисте ставлення й заклик – дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта, про волю України, яка здобувається зараз у боях заради України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!