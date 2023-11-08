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Керівництво саудівського клубу пішло на зустріч французькій зірці, а не своєму головному тренеру.

Аль-Іттіхад у своєму офіційному твіттері оголосив про звільнення головного тренера Нуну Ешпіріту Санту.

49-річний португалець очолював саудівський клуб, у якому виступають Луїс Феліпе, Нголо Канте, Фабіньо, Жота та Карім Бензема, з літа 2022 року.

Минулого сезону Санту привів Аль-Іттіхад до перемоги у чемпіонаті Саудівської Аравії та Суперкубку країни.

Можливою причиною звільнення були не так результати, як суперечка з Бензема після матчу азіатської Ліги чемпіонів, які говорили у роздягальні на підвищених тонах.

Щодо результатів, то в останніх дев'яти матчах Аль-Іттіхад здобув лише дві перемоги.

Після 12 турів Аль-Іттіхад набрав 21 очко і посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.